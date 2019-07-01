""Оппозиционная платформа - За життя" знает, как остановить отток молодых специалистов за рубеж и обеспечить украинцам безбедную старость. Для этого мы примем законы об отмене налога на доходы физических лиц для молодежи и обязательном начислении "тринадцатой пенсии" для пожилых людей, которые я подаю в Верховную Раду".

Такое заявление сделал народный депутат и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Я подал два законопроекта, образец которых взял у поляков. Ознакомившись с их законодательной базой, я понял, что некоторые вещи нужно внедрить в Украине. Во-первых, нам нужно снять налог на доходы физических лиц, с людей которым не исполнилось 26 лет. Это необходимо для того, чтобы молодежь не уезжала из страны. У молодых людей должен быть стимул развиваться! Во-вторых, я подал законопроект об обязательном начислении "тринадцатой пенсии". Этот закон облегчит жизнь нашим несчастным, загнанным властью пенсионерам и приостановит поток эмиграции среди молодых специалистов", - подчеркнул политик.

"Оппозиционная платформа - За життя" считает принятие этих законопроектов приоритетом и я, как сопредседатель партии, обещаю, что буду добиваться их принятия и внедрения в жизнь. Это я называю заботой о людях!", - резюмировал Вадим Рабинович.