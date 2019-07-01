Василий Нимченко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", посетил город Смела. В рамках рабочего визита он посетил и Смелянскую городскую больницу, чтобы узнать о проблемах в медицинской сфере на периферии, выслушать людей и, по возможности, помочь.

Во время встречи с медработниками Василий Нимченко сообщил, что сам он родом из Черкасской области, поэтому оставаться равнодушным к проблемам родного региона, как, собственно, и к судьбе страны - не может.

В частности, Василий Нимченко отметил, что команда политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую он представляет, стоит на позиции, что государство должно применить монополию в плане обеспечения правопорядка.

"Вопрос возвращения правопорядка в государство стоит как главный рядом с вопросом мира", - сказал народный депутат.

Не обошел он вниманием и вопрос освобождения украинских моряков.

"Вы знаете, 22 наших моряка и 2 офицера Службы безопасности Украины попали в плен. И представитель президента заявила, представитель Зеленского, отметила, что мы свою миссию уже закончили. Есть международный суд, который сказал, что Российская Федерация действует незаконно и должна возвратить солдат, этих моряков. Но так нельзя, так не должно быть. Там сидят люди, там семьи, дома их ждут матери. И молчать об этом, мы считаем, преступно", - подчеркнул Нимченко.

Кроме того, он назвал преступной реформу системы здравоохранения, которую ввела Ульяна Супрун. К сожалению, по словам народного депутата, ни одна реформа предыдущей власти не имеет тех положительных результатов, на которые она была направлена.

Василий Нимченко также затронул тему тарифного геноцида. Он отметил, что за очень короткий срок уже более 50 000 специалистов высшего сорта оставили Украину и уехали за границу. Этого всего можно было избежать, если бы власть хоть немного думала о людях.

Василий Нимченко внимательно выслушал проблемы, существующие в области медицины, пообещав донести их до членов команды политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и до представителей действующей власти, чтобы решить их комплексно, а преодолев - вывести медицину в стране на новый высокий уровень.