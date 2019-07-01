Страшное ДТП в Днепре: в аварии пострадал годовалый ребенок [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, в Днепре на перекрестке улиц Казакова и Дубинина произошло ДТП. Известно, что дорогу не поделили Kia и Volvo. В аварии пострадали двое человек, среди которых 11-месячный ребенок, передает "Информатор".
По предварительной информации, Kia двигался по главной дороге, когда по Казакова ехала Volvo.
Отмечается, что водитель последнего не уступил дорогу иномарке, вследствие чего и произошло столкновение. Оба водителя обвиняют друг друга в превышении скоростного режима, однако все детали аварии выяснит следствие.
От удара Volvo развернуло и выбросило на газон. Женщина, которая была на пассажирском сидении, сильно ударилась, вследствие была госпитализирована. В Kia был 11-месячный ребенок, которого медики также направили в больницу на обследование.
Ранее сообщалось, что под Киевом Kia на скорости влетел в Porsche и разбился, а также под Запорожьем произошло смертельное ДТП.
по теме
В Киеве мужчина на BMW наехал на полицейского
На Днепровской набережной автомобиль на скорости промчался на пешеходном переходе на желтый цвет светофора
Под Киевом Kia на скорости "влетел" в Porsche и разбился
В воскресенье, 30 июля, под Киевом в районе села Новые Безрадичи на Днепровском шоссе произошло серьезное ДТП
Страшное ДТП в Днепре: BMW протаранил Chevrolet и отлетел в автобус
В субботу, 29 июня, в Днепре на Набережной Заводской произошло жуткое ДТП
Под Запорожьем произошло смертельное ДТП, пострадали дети
28 июня примерно в 11:10 на автодороге "Харьков - Симферополь", вблизи села Каменское Васильевского района произошло ДТП
В Виннице произошло серьезное ДТП с полицейским авто
Авария случилась на перекрестке улицы Киевской и проспекта Коцюбинского возле гостиницы "Южный Буг"