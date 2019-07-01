В понедельник, 1 июля, в Днепре на перекрестке улиц Казакова и Дубинина произошло ДТП. Известно, что дорогу не поделили Kia и Volvo. В аварии пострадали двое человек, среди которых 11-месячный ребенок, передает "Информатор".

По предварительной информации, Kia двигался по главной дороге, когда по Казакова ехала Volvo.

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Отмечается, что водитель последнего не уступил дорогу иномарке, вследствие чего и произошло столкновение. Оба водителя обвиняют друг друга в превышении скоростного режима, однако все детали аварии выяснит следствие.

От удара Volvo развернуло и выбросило на газон. Женщина, которая была на пассажирском сидении, сильно ударилась, вследствие была госпитализирована. В Kia был 11-месячный ребенок, которого медики также направили в больницу на обследование.

Ранее сообщалось, что под Киевом Kia на скорости влетел в Porsche и разбился, а также под Запорожьем произошло смертельное ДТП.