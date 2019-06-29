В субботу, 29 июня, в Днепре на Набережной Заводской произошло жуткое ДТП. Известно, что BMW на скорости влетел в припаркованный Chevrolet и зацепил рейсовый автобус, передает "Информатор".

По предварительной информации, BMW ехал в сторону центра во второй полосе. Перед ним двигался рейсовый автобус "Харьков-Днепр". Водитель иномарки решил обогнать его с правой стороны и зацепил припаркованный Chevrolet. От удара у BMW вырвало правое переднее колесо и автомобиль понесло юзом. Остановился он метрах в ста от места удара.

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Из пострадавших - мужчина, который находился в Chevrolet. Автомобиль стоит на обочине, как своего рода пункт быстрого оформления страховки. Мужчина жаловался на сильные боли в шее, вследствие чего медики решили госпитализировать его. Водитель и пассажиры автобуса, в свою очередь, остались целыми и невредимыми.

Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП столкнулись мотоцикл и Ford, а также в Запорожье на ходу взорвалась фура.