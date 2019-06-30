В воскресенье, 30 июля, под Киевом в районе села Новые Безрадичи на Днепровском шоссе произошло серьезное ДТП. Авария случилась с участием автомобилей Kia и Porsche 911 Carrera. Kia, передвигаясь на большой скорости, зацепил стоящий "на аварийке" Porsche и потерял управление, передает "Информатор".

По предварительной информации, водитель Porsche вместе с девушкой-пассажиром ехал в сторону Киева. Мужчина остановил свой автомобиль у обочины дороги, поскольку у машины спустило колесо. Спустя некоторое время в стоящий автомобиль на высокой скорости врезался Kia.

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Удар пришелся в заднее левое крыло Porsche по касательной. От столкновения мужчина за рулем Kia потерял управление, от чего машина, пролетев несколько десятков метров, ударилась задней частью в отбойник, вылетела обратно на дорогу и несколько раз развернулась.

В Kia находились трое человек: водитель и два пассажира (мужчина и девушка). По словам мужчины, который был за рулем Porsche, водитель Kia находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водителя и девушку-пассажира Kia госпитализировали.

У Porsche сильные вмятины и царапины на заднем левом крыле, а также повреждено колесо.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Ранее сообщалось, что горе-водитель едва не лишился жизни из-за полицейских, а также в Запорожье на ходу взорвалась фура.