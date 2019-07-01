В понедельник, 1 июля, в Полтаве произошло ЧП: легковой автомобиль провалился под асфальт. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.

"Сегодня, около 7:30 в полицию поступило сообщение от диспетчера ГУ ГСЧС о том, что во время движения по первому ряду гаражного кооператива автомобиль "ВАЗ 2106" в микрорайоне Сады провалился под асфальт", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель легковушки не пострадал.

Этот факт зарегистрировали в Полтавском отделе полиции. Сейчас идет проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что под Херсоном в жутком ДТП водитель погиб на месте, а также под Киевом Kia на скорости "влетел" в Porsche и разбился.