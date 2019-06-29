В пятницу, 28 июня, в Васильевском райони Запорожской области произошло жуткое ДТП. В результате аварии погибли два человека, пятеро - доставлены в больницу. Среди пострадавших - двое несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

"28 июня примерно в 11:10 на автодороге "Харьков - Симферополь", вблизи села Каменское Васильевского района произошло ДТП. Водитель автомобиля Daewoo Sens 1986 года рождения изменил направление движения влево, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с транспортным средством Toyota Avensis", - говорится в сообщении полиции.

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В результате аварии водитель первого автомобиля и его пассажирка погибли на месте. 3-летняя девочка, которая ехала в этом же транспортном средстве, госпитализирована в больницу.

Кроме того, с телесными повреждениями в медицинское учреждение доставили водителя автомобиля Toyota Avensis и его пассажиров: двух женщин, мужчину, а также 15-летнюю девочку.

В полиции сообщили, что открыто уголовное производство по признакам части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование. Полиция призвала свидетелей ДТП сообщить известную им информацию.

Ранее сообщалось, что горе-водитель едва не лишился жизни из-за полицейских, а также в Запорожье на ходу взорвалась фура.