На Дніпропетровщині внаслідок вибуху травмувались діти [ Редактировать ]
Шестеро дітей травмовані внаслідок вибуху на дитячому майданчику. Це сталося в селі Пашена Балка на Дніпропетровщині. За даними правоохоронців, рвонуло, коли малеча гралася із невідомим предметом.
Постраждалим - від 4 до 16 років. Їх доправили до лікарень. Одна дитина - в тяжкому стані. Поліція встановлює всі обставини події.
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