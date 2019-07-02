Шестеро дітей травмовані внаслідок вибуху на дитячому майданчику. Це сталося в селі Пашена Балка на Дніпропетровщині. За даними правоохоронців, рвонуло, коли малеча гралася із невідомим предметом.

Постраждалим - від 4 до 16 років. Їх доправили до лікарень. Одна дитина - в тяжкому стані. Поліція встановлює всі обставини події.