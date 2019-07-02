Погода в Украине: синоптики предупредили об опасности [ Редактировать ]
Во вторник, 2 июля, в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности - оранжевый. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В серверных и западных областях ожидаются грозы и сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).
В центре также везде грозы, но при этом будет высокая температура - 28-31 градус, в Кировоградской области до +34. В Киеве синоптики обещают дожди с грозой и 25-27 градусов.
Ранее сообщалось, что в Украину возвращается жара.
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