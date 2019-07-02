Смерть детей под Одессой: всплыли шокирующие подробности [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, в селе Черное Одесской области произошло возгорание жилого дома, в следствие чего погибли четыре ребенка.
Предварительной причиной возгорания является нарушение пожарной безопасности при неосторожном обращении с электроприборами.
Причиной смерти детей предварительно названа асфиксия, отравление продуктами горения. Открыто уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в понедельник, 1 июля, в Одесской области в с. Черное случился пожар в жилом доме.
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