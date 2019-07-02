Во вторник, 2 июля, в Киеве "заминировали" все детские сады города. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Киева.

Сообщение о "минировании" детских садов поступило на почту Главного управления ГСЧС.

"Сообщение поступило сегодня по почте на электронный адрес Главного управления ГСЧС. В письме сообщалось о том, что "заминированы" все детские сады и они якобы должны взорваться сегодня в 13:00. Мы передали информацию полиции и СБУ. Сейчас проверкой занимаются правоохранители. Они должны проверять", - сообщили в ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что ЦИК "заминировали".