Как восстановить кожу после отпуска [ Редактировать ]
Наша кожа все время нуждается в регулярном уходе. Летом, особенно после отпуска в жарких странах, косметологи советуют провести курс восстановительных процедур, передает newsyou.info.
"Помочь коже после пребывания под палящими лучами солнца поможет маска из красной глины: для ее приготовления чайную ложку красной глины перемешиваем до однородной массы с 3-4 ложками теплых жирных сливок и одной капсулой витамина Е (можно купить в любой аптеке). Наносим на 15-20 минут на лицо, шею и область декольте, после чего смываем прохладной водой", - рассказала эксперт.
Прекрасно омолаживает и подтягивает кожу лица медово-лимонная маска. Смешиваем сок небольшого лимончика с 2-3 столовыми ложками меда, пропитываем смесью салфеточки и накладываем их на лицо минут на 15-20. Желательно делать такую маску каждый день в течении 2 недели.
Готовую смесь можно хранить в холодильнике до недели, уточнила эксперт.
Прекрасно тонизирует и уменьшает даже уже имеющиеся морщины маска молочно-дрожжевая. Для ее приготовления 2 столовые ложки сухих дрожжей разводим теплым молоком так, чтобы по консистенции полученная смесь напоминала густую домашнюю сметану, добавляем 2-3 чайные ложки оливкового масла. Тщательно размешиваем и накладываем толстым слоем на лицо и шею не менее, чем на 20 минут.
Косметолог призывает всех выбрать для себя самую приемлемую маску и регулярно ухаживать за своей кожей, для лучшего эффекта - эти рецепт можно чередовать.
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