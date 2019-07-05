Наша кожа все время нуждается в регулярном уходе. Летом, особенно после отпуска в жарких странах, косметологи советуют провести курс восстановительных процедур, передает newsyou.info.

"Помочь коже после пребывания под палящими лучами солнца поможет маска из красной глины: для ее приготовления чайную ложку красной глины перемешиваем до однородной массы с 3-4 ложками теплых жирных сливок и одной капсулой витамина Е (можно купить в любой аптеке). Наносим на 15-20 минут на лицо, шею и область декольте, после чего смываем прохладной водой", - рассказала эксперт.

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Прекрасно омолаживает и подтягивает кожу лица медово-лимонная маска. Смешиваем сок небольшого лимончика с 2-3 столовыми ложками меда, пропитываем смесью салфеточки и накладываем их на лицо минут на 15-20. Желательно делать такую маску каждый день в течении 2 недели.

Готовую смесь можно хранить в холодильнике до недели, уточнила эксперт.

Прекрасно тонизирует и уменьшает даже уже имеющиеся морщины маска молочно-дрожжевая. Для ее приготовления 2 столовые ложки сухих дрожжей разводим теплым молоком так, чтобы по консистенции полученная смесь напоминала густую домашнюю сметану, добавляем 2-3 чайные ложки оливкового масла. Тщательно размешиваем и накладываем толстым слоем на лицо и шею не менее, чем на 20 минут.

Косметолог призывает всех выбрать для себя самую приемлемую маску и регулярно ухаживать за своей кожей, для лучшего эффекта - эти рецепт можно чередовать.

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