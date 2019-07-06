В ефірі програми телеканалу "Інтер" в ефірі "Подробиці вибору" депутат від партії "Оппозиційна платформа - За життя" Юрій Папієв визначив проблеми формування державного бюджету урядом.

Мінфін відзвітував, що за перші 6 місяців цього року розмістив ОВДП для фінансування бюджету на 185 мільярдів гривень. В минулому році за цей же період було розміщено ОВДП менше на 100 мільярдів. Чому в цьому році вже знадобилося стільки нового боргу? Це свідчить про великі проблеми з виконанням бюджету?

Це дійсно свідчить про серйозні проблеми з виконанням бюджету. Це свідчить про те, що уряд не справляється зі своєю роботою по наповненню бюджету і починає фактично накопичувати борги, створюючи проблеми не тільки сьогоднішнього дня, але й завтрашнього дня, коли ці борги будуть віддавати вже наступні покоління. Сьогодні вони торгують цими ОВГЗ разом з тим, аби хоч якось показати свою здатність перед виборами, і хоч якось покрити видатки з бюджету, бо виконання доходного бюджету як в минулому році не було в повній мірі, так, власне, і в цьому році в повній мірі доходна частина бюджету не виконується. Це близько, якщо я не помиляюсь, 30 млрд грн вже не надійшло із тих, що заплановані, а це означає, що видатки, які передбачені, вони так само не виконуються. Це в першу чергу заробітні плати і інші соціальні програми за які уряд відповідає. Тому, вже сьогодні ми можемо говорити, що від неефективної, непрофесійної роботи нинішнього уряду і, нажаль, тут жодним чином не проявляє ніякої активності новообраний президент. В першу чергу страждають люди як сьогодні, так і наступні покоління.

Скільки загалом потрібно залучити нових боргових коштів нашій державі в цьому році, щоб розрахуватися зі старими боргами? А отже, наскільки важливо зберегти співпрацю з МВФ? Чи може наша держава просто відмовитись, якщо умови не будуть влаштовувати?

Наша команда має чіткий план як оці провали в соціально економічній політиці попередньої влади виправити. На першому етапі, на другому етапі і все таки ввійти в стабільний розвиток. Я хотів би лише підтримати ще от спілкування з людьми. Бо на цьому тижні я мав можливість спілкуватись в Житомирській, Полтавській, Сумській області. Як з підприємствами, з керівниками об’єднаних територіальних громад, так і просто з людьми. В якому стані вони опинились? Сьогодні підприємства у більшості своїй, зокрема вчора в Коростені, завантажені на 30-40%. Хоча ще в 2014 році вон6и були достатньо завантажені. Наприклад, на підприємстві, на якому я вчора був працювало там більше 300 людей, зараз – біля 100. Всі інші шукають роботу по світах. Наступне. Об’єднані територіальні громади, так звана ця реформа децентралізації призвела до того, що сьогодні в них немає субвенції на освіту, тобто фактично лікарі і медики не мають необхідної заробітної плати на 2,5 місяці до кінця цього року. Відповіді поки що уряд на це не дає. Ну я вже не говорю про людей, які отримують пенсії, зарплати. Чесно, коли називалась ця сума і розказували урядовці з пафосом як вони підвищили пенсії, то знаєте, люди з обуренням сприймали такі заяви нинішніх керівників держави. Саме тому я впевнений, що потрібно після виборів формувати чітку коаліцію, професійну, національної єдності. Формувати професійний уряд, бо люди ж не голосували за нові обличчя. Люди голосували й сьогодні прийдуть робити свій усвідомлений вибір в липні місяці за зміни. За зміни, які б гарантували їм розуміння завтрашнього дня. І останнє: от багато громад сьогодні готові підтримувати той меморандум, який лідер "Оппозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабінович підписали з мерами міст і головами районних рад, який передбачає в першу чергу повне наше сприяння і допомогу з тим, аби розвивалась місцева економіка і потенціал кожної місцевої громади був максимально залучений. І по-друге, розширення повноважень місцевих громад і саме головне: фінансове наповнення тих повноважень, які сьогодні вони отримали. І це є теж один із важливих планів нашої роботи і тих завдань, які ми перед собою ставимо.