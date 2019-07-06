Ежегодно Ивана Купала встречают ночью с 6 на 7 июля. Ивана Купала в народе также называют Иванов день, Иван Травник, Колосок, Крес, Ярилин день.

После прихода христианства, его стали ассоциировать с праздником рождения Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя).

Что обязательно нужно сделать на Ивана Купала

После прихода христианства в этот день стали молиться святому Иоанну Крестителю при головной боли и просить у него счастья для детей

Купаться или идти в баню было принято до захода солнца.

В купальскую ночь принято было собирать разные целебные травы и цветы для гаданий

На Купала девушки всегда плели венки и пускали их по воде, чтобы погадать на суженого или исполнение желания

После восхода солнца нужно умыться росой или искупаться в реке, чтобы тело было здоровым и красивым

Стены, кровати, пол и углы дома обрызгивали утренней росой, если нужно было вывести из жилья тараканов, пауков и других насекомых

Всем известна старинная традиция искать ночью в лесу цветок папоротника. Если его найти, то заполучить невиданную магическую силу: сможешь видеть сквозь землю клады, понимать язык зверей, проходить сквозь стены, повелевать нечистыми духами и стихиями, становиться невидимым и превращаться в кого угодно.

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