Хороший и правильный сон - залог здоровья каждого человека. Мало кто знает, какой именно сон наиболее полезен и подходящий для нашего организма. Оказывается, важнее всего для здоровья просыпаться в одно и то же время, причем даже в выходные дни, передает newsyou.info.

На днях издание The Mirror опубликовало доводы ученых о том, каким должен быть здоровый сон. Специалисты отметили, что для поддержания хорошего самочувствия и здоровья очень важно выдерживать режим сна, то есть, иметь определенный график засыпания и пробуждений. Специалисты посоветовали ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55. Сон в этих рамках, по их словам, эффективно способствует улучшению самочувствия и внешности.

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"Промежуток сна, на который указывают британские ученые, они не открыли. Он уже был известен, потому что у нас примерно на такой период генетически запрограммирована продолжительность сна. Но есть люди, кому нужно меньше времени, чтобы выспаться, а кому-то нужно и больше 8 часов", - сказал эксперт.

Основополагающим моментом в гигиене сна является необходимость пробуждения. Если человек спит достаточное для себя количество времени и просыпается в один и тот же час, его сон станет действительно по-настоящему оздоровляющим. Даже продолжительность сна не столько важна, сколько соблюдение режима засыпания и пробуждения в одно время.

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