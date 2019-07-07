В сети появилось видео с прилагающейся информацией о том, что в Запорожье агитация за команду Буряка снова приняла уже традиционную форму - людям раздают пакеты с едой.

Соответствующий пост опубликован в Instagram.

"На прошлой неделе была очередь кормить избирателей Александровского района. Сегодня из ДК Металлургов выходили с пакетами Виктора Бусько. Причем желающих так много, что на дорогах создаются транспортные заторы" - сообщает автор публикации.