В Запорожье команда Буряка перешла к прямому подкупу избирателей (видео) [ Редактировать ]
В сети появилось видео с прилагающейся информацией о том, что в Запорожье агитация за команду Буряка снова приняла уже традиционную форму - людям раздают пакеты с едой.
Соответствующий пост опубликован в Instagram.
"На прошлой неделе была очередь кормить избирателей Александровского района. Сегодня из ДК Металлургов выходили с пакетами Виктора Бусько. Причем желающих так много, что на дорогах создаются транспортные заторы" - сообщает автор публикации.
Традиции продолжаются. Команда Владимира Буряка продолжает укатывать пенсионеров и прочие незащищённые слои населения, которые готовы продавать свой голос за еду. На прошлой неделе была очередь кормить избирателей Александровского района. Сегодня из ДК Металлургов выходили с пакетами Виктора Бусько. Причём желающих так много, что на дорогах создаются транспортные заторы. Именно таким способом 4 года назад, команда мэра выиграла выборы. Подкуп? Не, не слышали. Разговаривайте со стариками. Объясняйте что продавая свой голос, они продают ваше будущее и покупают вам билет в Польшу. #запоріжжя #запорожье
Публикация от Это Запорожье (@its_zp)
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