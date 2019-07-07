Британия озвучила окончательное решение по Brexit [ Редактировать ]
Великобритания готова к выходу из ЕС без соглашения к 31 октября. Об этом в интервью газете Sunday Telegraph заявил наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон:
"Мы и 29 марта были практически готовы. И мы будем готовы к 31 октября", – передает его слова издание "Интерфакс Украина".
Политик отметил, что очень важным остается то, чтобы партнеры понимали всю серьезность намерений Британии.
"Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они собираются уйти на своих условиях", – говорит Джонсон.
При этом кандидат в премьеры Великобритании четко заявил, что выход страны из ЕС без соглашения не является блефом: "Нет, честно. Мы должны продемонстрировать больше здравого смысла".
Напомним, экс-глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что страна должна перестать бояться Brexit без сделки.
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