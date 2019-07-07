Путь к примирению и возвращению Донбасса не будет быстрым, но процесс запущен.

Об этом, написал на своей странице Facebook народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Ларин, комментируя показатели стран в рейтинге миролюбия.

"В рейтинге миролюбия Украина поднялась на две позиции. Два коротких шага к миру в стране сделаны, как говорится, дорогу осилит идущий. Путь к примирению и возвращению Донбасса не будет быстрым, но процесс запущен и это показывают не только наши внутренние рейтинги (более 60% людей хотят завершения военного конфликта на востоке Украины), но и фиксируют европейские эксперты. Все, падает агрессивный накал, которым нас подогревали пять лет, уходит риторика ненависти и вражды. Европа, куда так стремится Украина, остается самым миролюбивым регионом на земном «шарике», и конечно же, не хочет, чтобы у ее границ тлел военный конфликт. А это значит, что наши западные партнеры будут подталкивать новую украинскую власть к прямым переговорам и скорейшему прекращению войны на Донбассе", - отметил Сергей Ларин.