Путь к примирению и возвращению Донбасса не будет быстрым - Ларин [ Редактировать ]
Путь к примирению и возвращению Донбасса не будет быстрым, но процесс запущен.
Об этом, написал на своей странице Facebook народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Ларин, комментируя показатели стран в рейтинге миролюбия.
"В рейтинге миролюбия Украина поднялась на две позиции. Два коротких шага к миру в стране сделаны, как говорится, дорогу осилит идущий. Путь к примирению и возвращению Донбасса не будет быстрым, но процесс запущен и это показывают не только наши внутренние рейтинги (более 60% людей хотят завершения военного конфликта на востоке Украины), но и фиксируют европейские эксперты. Все, падает агрессивный накал, которым нас подогревали пять лет, уходит риторика ненависти и вражды. Европа, куда так стремится Украина, остается самым миролюбивым регионом на земном «шарике», и конечно же, не хочет, чтобы у ее границ тлел военный конфликт. А это значит, что наши западные партнеры будут подталкивать новую украинскую власть к прямым переговорам и скорейшему прекращению войны на Донбассе", - отметил Сергей Ларин.
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