Нові сутички мітингувальників з поліцією в Гонконгу. Десятки тисяч протестувальників пройшли маршем через найпопулярніші туристичні місця. Зіткнення почалися, коли активісти спробували прорвати поліційний кордон.

Заворушення у Гонконгу не вщухають упродовж кількох останніх тижнів. Жителів автономії обурили наміри урядовців ухвалити закон про екстрадицію злочинців до материкового Китаю. Люди впевнені, що це відкриє шлях до репресій над противниками політики чинного уряду.