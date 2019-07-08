Сыр - ценный продукт, который является источником незаменимых аминокислот, таких как: метионин, триптофан и лизин. Ученые также предполагают, что употребления сыра может добавить человеку несколько лет жизни, ведь во многих видах этого продукта содержится спермидин, передает newsyou.info.

Спермидин, по мнению экспертов в области питания, способен защить от развития сердечно-сосудистых заболеваний. О полезных свойствах сыра ученые рассказали в публикации журнала ELLE Australia.

Сыры также обладают еще одним ценным для человека свойством - они значительно снижают уровень сахара в крови. Ряд исследований свидетельствует, что благодаря этому потребление сыров может помогать предотвращать диабет.

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По словам диетолога Шарлотты Стирлинг-Рид, сыр должен употребляться в пищу как часть сбалансированного питания, но прежде всего в умеренных количествах.

"Сыр содержит кальций, цинк и другие важные питательные вещества, но в нем также много жиров и калорий, поэтому, если вы заботитесь о своем весе, не следует злоупотреблять этим продуктом", – пояснила специалист.

В дополнение эксперт посоветовала отдавать предпочтение менее жирным видам сыров - творогу или многообразным белым сырам, моцарелле, рикотте, мягкому козьему сыру.

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