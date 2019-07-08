Вой, который подняли представители режима Порошенко - Парубия (из БПП и "Народного фронта" – партий, уже отправленных народом на свалку истории), завывания "Голоса" Вакарчука и вопли Ляшко о недопустимости проведения телемостов с россиянами – не что иное, как проявление пещерной русофобии. Это сигналы о том, насколько болен украинский политикум и насколько он далек от реальных потребностей и чаяний Украинского народа. Анонс проведения телемостов между Украиной и Россией вызвал у ура-патриотов, рвущихся любой ценой во власть, приступ истерики. Они в унисон заявили, что телемосты между Украиной и Россией – как диалог между нашими народами, диалог "без политики, без политиков" - угрожает национальной безопасности.

Однако русофобам и псевдопатриотам не мешало бы знать, что согласно опросам, 70% граждан страны ждут от президента Украины прямого диалога с Россией, а 55% - прямого диалога с Донецком и Луганском.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: мы выступаем за восстановление дружественных отношений, за развитие кооперации и торгово-экономических связей с Россией. Это единственный способ вернуть мир в Украину и восстановить ее экономический потенциал. Но для этого жизненно необходим диалог между Украиной и Россией, между нашими народами. Мы убеждены, что в этом нас поддержат миллионы украинцев – и на Юго-Востоке, и в других регионах страны. Все те, кто устал от политики пещерного национализма и тарифного геноцида. Все те, кто хочет мира и стабильности в Украине.

Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"