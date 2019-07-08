Дипломатичний скандал між Великою Британією та Сполученими Штатами. У пресу потрапили таємні листи британського посла у Вашингтоні. У них Кім Даррок називає адміністрацію Білого Дому некомпетентною та невмілою. А кар'єрі президента Трампа пророкує ганебний кінець. Докладніше розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Цей чоловік став причиною масштабного дипломатичного скандалу. Кім Даррок - посол Великої Британії до США. Тобто представник особисто Її Величності королеви та уряду. Його обов'язки - записувати власні враження та прогнози щодо американської політики. У цих листах немає й натяку на дипломатичність. А лише відвертість та прямолінійність.

"Ми дійсно не віримо, що ця адміністрація виявиться більш нормальною; менш дисфункціональною; менш непередбачуваною; не такою розколотою на фракції і менш дипломатично незграбною та невмілою"

Також Даррок каже, що Білий Дім ніколи не буде видаватися компетентним, а кінець Трампа може бути ганебним. У британському МЗС обурені розсекреченням цих конфіденційних листів. І розпочали розслідування.

"Ми мусимо з'ясувати, як таке сталося. Щонайменше для того, щоб дати впевненість нашим людям по всьому світу, що вони й далі можуть надсилати нам свої щирі судження. Я сподіваюся, що ми розберемося з цим. І, звісно, - будуть дуже сейрозні наслідки - коли ми знайдемо відповідального", - говорить Джеремі Гант, міністр закордонних справ Великої Британії.

В МЗС наполягають - не завжди погоджуються із доносами своїх послів. Як і у цьому випадку. Мовляв, претензій до роботи Білого Дому у Лондона немає. У США дипломатичний скандал теж новина номер один.

"У нас були нюанси з деякими країнами. І я скажу, що ми не великі шанувальники цього посла. Він служив Великій Британії не надто добре", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Листування, яке потрапило в пресу, охоплює період із 2017 року. І наразі оприлюднили лише його невелику частину. Першою жертвою ситуації стане сам пан посол. Він скомпроментований і найімовірніше, це його останні дні на посаді. Але у більш глобальному сенсі цей скандал може негативно вплинути на подальші відносини двох країн.