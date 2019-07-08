Партия "Европейская солидарность" подала жалобу в ЦИК с требованием распустить Окружную избирательную комиссию №47 и провести пережеребьевку участковых избирательных комиссий (Славянск, Святогорск, Николаевка, Славянский и Александровский районы) – это ставит под угрозу проведение выборов в 47-м округе. "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к Центральной избирательной комиссии с целью не допустить реализации сценария Порошенко по срыву выборов в Донбассе.

"Партия Порошенко "Европейская солидарность" и ее бывший член Олег Недава, понимая, что шансов победить у них нет, продолжают попытки сорвать выборы в 47-м округе Донецкой области. Сначала они специально подали в Окружную избирательную комиссию неправильно оформленный пакет документов на своих представителей в участковых избирательных комиссиях, что послужило причиной для отказа со стороны окружкома включать их в состав УИК. Затем – обратились в суд с требованием признать незаконным решение ОИК и обязать её провести пережеребьевку участковых комиссий, но суд не нашел нарушений со стороны окружной комиссии 47-го округа. Теперь "Европейская солидарность", уже через ЦИК, пытается распустить окружком и обязать его новый состав провести новую жеребьевку участковых комиссий – это продолжение курса Порошенко-Недавы на срыв выборов в 47-м округе", – заявил председатель Донецкой областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Погодин.

В свою очередь ЦИК уже начал проверку 47-й Окружной избирательной комиссии, что противоречит действующему законодательству Украины – согласно статье 108, пункту 11 Закона "О выборах народных депутатов", Центризбирком был обязан вернуть жалобу без рассмотрения, поскольку по этому вопросу уже открыто судебное производство.

"Мы все прекрасно понимаем, что ни у партии Петра Порошенко, ни у бывших членов его партии в парламенте нет ни грамма рейтинга в Донбассе. Это понимают и сам Порошенко, и те, кто 5 лет помогал ему в парламенте, голосуя за неадекватные реформы, язык, Томос, НАТО и Бандеру. Поэтому сегодня мы видим, как Порошенко и осколки его режима пытаются сорвать проведение выборов как в 47-м округе, так и в других округах Донецкой области. Мы обращаемся к ЦИК – не допустить реализации сценария по срыву выборов в Донбассе. Люди хотят мира и проголосуют за него на выборах 21 июля, а мы, со своей стороны, сделаем всё, чтобы защитить их голоса", – подчеркнула народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.