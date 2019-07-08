Дефіцит держбюджету становить 7 мільярдів гривень. Про це заявила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. За її словами, це сталося через накопичення внутрішніх короткострокових запозичень. До того ж, у Раді й досі не отримали проекту бюджетної декларації. У "Батьківщині" впевнені, Кабмін зриває бюджетний процес. Тож вимагають викликати до Верховної Ради прем'єра та представників уряду.

"Руйнцється начисто бюджетний процес, ви це взагшалі помічаєте? що не просто просрочені терміни подання бюджетної декларації, і більше того уряд прийняв рішення не подавати нічого. я хочу запитати, що в цій ситуації робить парламент і як він діє. чому не викликаний сьогодні премєр-міністр уряд, і не поставлено пряме запитання чому зривається бюджетний процес", - говорить Юлія Тимошенко, голова фракції "Батьківщина"

Зараз в ці хвилини ми вже маємо 7 млрд гривеннь дефіцит діючого бюджету, це означає що втарчена керованість бюджетними процесами