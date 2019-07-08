Дефіцит держбюджету: Юлія Тимошенко вимагає викликати до Верховної Ради прем'єра та представників уряду [ Редактировать ]
Дефіцит держбюджету становить 7 мільярдів гривень. Про це заявила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. За її словами, це сталося через накопичення внутрішніх короткострокових запозичень. До того ж, у Раді й досі не отримали проекту бюджетної декларації. У "Батьківщині" впевнені, Кабмін зриває бюджетний процес. Тож вимагають викликати до Верховної Ради прем'єра та представників уряду.
"Руйнцється начисто бюджетний процес, ви це взагшалі помічаєте? що не просто просрочені терміни подання бюджетної декларації, і більше того уряд прийняв рішення не подавати нічого. я хочу запитати, що в цій ситуації робить парламент і як він діє. чому не викликаний сьогодні премєр-міністр уряд, і не поставлено пряме запитання чому зривається бюджетний процес", - говорить Юлія Тимошенко, голова фракції "Батьківщина"
Зараз в ці хвилини ми вже маємо 7 млрд гривеннь дефіцит діючого бюджету, це означає що втарчена керованість бюджетними процесами
по теме
Тарифи, держбюджет та кредитні кошти: Юлія Тимошенко прокоментувала ситуацію в Україні
Навесні були очікування, що зміна влади означатиме і зміну тарифної політики. Але цього не сталося. А уряд пішов взагалі іншим шляхом та встановив граничні розцінки, які не має права перевищувати місцева влада
Володимир Гройсман зустрівся з головою Європейської Ради Дональдом Туском
Туск подякував українській стороні за співпрацю і навіть назвав себе "проукраїнським маніяком" у Брюсселі. Зі свого боку Гройсман наголосив, що Україна й надалі потребує від ЄС підтримки, зокрема, у продовженні санкцій проти Росії
Боротьба із клонами-кандидатами: народний депутат Іван Фурсин зареєстрував поправку до виборчого кодексу
За словами автора поправки народного депутата Івана Фурсіна, це допоможе боротися з фіктивними претендентами, яких десятками реєструють на вибори з метою відібрати голоси конкурента
Володимир Гройсман: важливо підтримати пенсіонерів, які все життя працювали за невелику зарплату
Пенсія не менша за дві тисячі гривень. Із першого липня два з половиною мільйони українських пенсіонерів отримають доплату
Конгрес США затвердив 700 мільйонів доларів допомоги для України
250 мільйонів надійдуть українському війську через Пентагон, з них 50 мільйонів виділені на придбАння летальної зброї