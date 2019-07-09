Сріблясту плівку та нафтопродукти виявили у Чорному морі у передмісті Одеси. Люди кажуть, на приміських пляжах масна пляма сягнула узбережжя. В Одеському департаменті екології підтвердили: у море зливають нафтопродукти.

Та хто і де саме наразі невідомо. Припускають, що це може бути судно або підприємство.

Співробітники департаменту звернулися до Державної екологічної інспекції Кримсько-чорноморського округу, аби вона виявила джерело виливу. Екологи вже взяли проби води і наразі проводять аналізи.