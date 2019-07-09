Новый избирательный кодекс: Рада рассмотрела 4 тысячи поправок [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины накануне внеочередных парламентских выборов рассмотрела четыре тысячи поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом сообщила вице-спикер ВР Оксана Сыроид, передает "РБК-Украина".
Так, народные депутаты рассмотрели почти 88% всех поправок. Всего в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.
"Поправка 4-тысячная", - отметила Сыроид.
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