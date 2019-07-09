Учасники форуму говорили про необхідність консолідації громадян на тлі сучасних викликів, що постали перед Україною

Форум миру відбувся сьогодні в Одесі. Організатором заходу виступило одеське відділення партії "Опозиційна платформа - За життя". Майже тисяча делегатів - представників різних професій, віку та соціального статусу з'їхалися до міста з усієї області. Щоб обговорити питання, важливі не лише для Одещини, а для країни загалом - зокрема, вирішення соціальних проблем та зменшення комунальних тарифів.

Говорили і про необхідність консолідації громадян на тлі сучасних викликів, що постали перед Україною.

"Ми маємо об'єднати країну. Ми маємо об'єднати Одеську область, схід та захід, південь і північ нашої країни та нашого рідного Одеського регіону.

Мы должны сделать все, чтобы Одесская область в будущей украинской власти была достойно представлена. Мы - самый большой по площади регион. Мы должны вернуть себе возможность быть одним из самых влиятельных регионов, защищать интересы наших избирателей. И сделать все, чтобы Одесская область процветала в составе единой процветающей Украины", - наголосив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".