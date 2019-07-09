П'ять тисяч євро в день - такий штраф присудив Бельгії Європейський суд за повільний інтернет. І виплачувати його країна зобов'язана доти, доки не покращить швидкість мережі.

У чому суть справи - знає Олена Абрамович.

Доступний і швидкісний інтернет - право кожного громадянина Євросоюзу. Так вирішили в Брюсселі ще у 2014 році і дали країнам ЄС два роки на виконання директиви. А щоб перехід на вищу швидкість був дійсно малозатратним, обов'язковою вимогою стало не рити дороги та прокладати нові мережі, а використовувати наявні кабельні канали та вишки.

У 2016 році, коли минув кінцевий термін виконання директиви, Єврокомісія подала в суд на країни, які її проігнорували - Бельгію, Хорватію та Словаччину. Бельгійцям єврокомісари попросили призначити штраф у 54 тисячі євро на день. Проте, поки тривали суди, країна почала потроху виправляти ситуацію і до оголошення остаточного рішення не впорався із завданням лише Брюссельський столичний регіон. Тож штраф призначили у 10 разів менший:

"Суд, оцінивши серйозність цього порушення, зобов'язує Бельгію сплачувати Єврокомісії, починаючи з дати цього рішення і до того часу, поки держава не усуне порушення, щоденний штраф у € 5,000".

Про те, щоб в Брюссельському регіоні нарешті виконали судове рішення, мріє чи не кожен житель міста. І не тому, що інтернет повільний. Проблеми зі швидкістю тут є не всюди. Бельгія торік була шостою у світовому рейтингу країн з найшвидшим інтернетом. Найболючішим питанням для брюссельців є постійно розриті дороги та тротуари.

Сьогодні тут можуть міняти труби для води, а через кілька місяців знову викопати яму, аби полагодити, наприклад, електромережу. І трубопроводи, і мережі належать приватним компаніям, місцева влада не має доступу до них.

Єврокомісія наполягає - Бельгія має змінити закони аби влада могла отримати доступ до усіх мереж. Та в федеральній державі ніяк не визначаться, хто саме має це зробити - місцевий, регіональний чи федеральний парламент.