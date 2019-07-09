Внаслідок потужних землетрусів, які сколихнули американську Каліфорнію минулого тижня, в одному з передмість Лос-Анджелеса утворився розлом - гігантську тріщину можна побачити навіть із космосу.

Нагадаємо, днями в Каліфорнії сталися два найпотужніші за чверть століття землетруси силою 7 магнітуд.

Стихійне лихо спричинило великі перебої в електропостачанні та пошкодило кілька житлових будинків. По усьому штату оголосили режим надзвичайного стану. Минулося без жертв, адже епіцентр поштовхів зафіксували у пустельних районах штату.