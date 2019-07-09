Землетрус в Каліфорнії видно з космосу (відео) [ Редактировать ]
Внаслідок потужних землетрусів, які сколихнули американську Каліфорнію минулого тижня, в одному з передмість Лос-Анджелеса утворився розлом - гігантську тріщину можна побачити навіть із космосу.
Нагадаємо, днями в Каліфорнії сталися два найпотужніші за чверть століття землетруси силою 7 магнітуд.
Стихійне лихо спричинило великі перебої в електропостачанні та пошкодило кілька житлових будинків. По усьому штату оголосили режим надзвичайного стану. Минулося без жертв, адже епіцентр поштовхів зафіксували у пустельних районах штату.
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