Мир в країні, зниження тарифів та підвищення пенсій! Ось головні завдання, які ставить перед собою політична партія "Опозиційна платформа - За життя". Це сьогодні підтвердив співголова сили Юрій Бойко під час робочої поїздки в Олександрію, на Кіровоградщині. Там він зустрівся з жителями міста.

Про що говорили - у наступному матеріалі.

Центральний ринок міста Олександрія. Тут співголова "Опозиційної платформи - За життя" зустрівся з містянами та поспілкувався з ними про те, що нині турбує людей найбільше - це мир у країні.

"У нас абсолютно чітка позиція - тільки прямі переговори, мир не придумав іншого сценарію, окрім переговорів і ми практично почали ці переговори, коли звільняли полонених два тижні тому. Інакше - неможливо. Посередники - це добре, але треба мати прямий діалог і ми продовжимо це, у нас компроміс, діалог, домовлятися, а не стріляти, - це наша позиція", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Ірина Вікторівна скаржиться: пенсія - крихітна, тарифи - захмарні, продукти - дорожчають. Заощаджувати доводиться на ліках. Грошей на харчі майже не залишається.

"Саме головне, щоб зробили так, щоб люди могли комуналку платити. Бо я, як получаю пенсію, - якби я не робила, то мені б навіть не вистачало. Я хворію - не вистачало б мені на місяць купити ліків - я отримую 1500 грн", - говорить Ірина Петровська, жителька Олександрії.

У міському палаці культури відбулася ще одна зустріч.

"Мене особисто турбують питання підвищення пенсій і зарплати, тому що діти мої тут живуть, тому що - якби не ми, батьки, - то наші діти не вижили б в цей час", - говорить Лариса Чорна, жителька Олександрії.

Юрій Бойко докладно розповів жителям Олександрії про першочергові кроки "Опозиційної платформи - За життя":

"Идет команда с четкими задачами - это мир, это социальная поддержка, снижение тарифов. То есть, то, что сегодня хотят видеть, слышать и почувствовать люди", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Не обійшли увагою і медичну тему. В "Опозиційній платформі - За життя" є чіткий план, як врятувати галузь.

"Когда пенсионер получает 2 тысячи пенсии и приходит ко мне и говорит: "вот смотрите вот две тысячи пенсии, а вот в больнице дали справку 12-15 тысяч заплатить за операцию или за лечение, где взять деньги", - конечно наш путь это классическая страховая медицина, когда людям - пенсионерам платит государство, работникам платит работодатель за счет снижения налогов. И это то, что нам нужно, а не платная медицина без источников, где брать деньги на лечение людей", - заголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Заїжджав Юрій Бойко і на місцеве підприємство "Катеринославські меблеві майстерні". Політик розповів, що його партія вже має напрацювання для поліпшення бізнес-клімату в країні. Зокрема, підтримати підприємців, зменшивши податкове навантаження, підвищити соціальні стандарти, утримуючи таким чином кваліфіковані кадри.

"90 процентов продукции продается на внутреннем рынке, это всегда хорошо и надо таким предприятиям помогать чуть больше. Отток кадров является основной проблемой здесь, является проблемой для многих предприятий, надо помочь закрепить кадры, помочь обучать, помочь задержаться здесь, потому что кадры решают все", - підкреслив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Політик запевнив: його партія докладе щонайбільше зусиль, аби люди врешті відчули покращення життя. І на ділі, не на словах.