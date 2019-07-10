В понедельник, 8 июля, в Николаевской области в Вознесенском районе произошел смертельный инцидент. Отмечается, что в полицию поступило сообщение о госпитализации 22-летнего военнослужащего с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщается в пресс-службе полиции Николаевской области.

Известно, что раненый мужчина был доставлен в больницу из воинской части, расположенной в Вознесенском районе, и вскоре умер в медицинском учреждении.

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Парень заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. По предварительной информации, основная версия трагедии - самоубийство, причины которого и другие обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Тело военного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство". Процессуальное руководство по делу осуществляет военная прокуратура. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял верующих посреди улицы, а также мужчина повесился в ванной на полотенца.