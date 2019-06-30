Трагедия под Херсоном: ребенок покончил с собой в ванной [ Редактировать ]
В субботу, 29 июня, в Херсонской области произошел трагический инцидент. 9-летняя девочка покончила жизнь самоубийством. Известно, что в то время, как родители находились в квартире, ребенок закрылся в ванной комнате и повесился, передает "Информатор".
Отмечается, что мать девочки услышала, что ребенок закрылся в ванной и начала тут же бить тревогу. Родители пытались достучаться до девочки, а когда это не удалось, то они выбили дверь в комнату.
Когда родители зашли в ванную, то обнаружили страшную находку: их дочь повесилась на дверной ручке. К сожалению, девочку не удалось спасти.
Детали происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина повесился в палате больницы, а также парень покончил с собой из-за плохой оценки.
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