Мужчина расстрелял верующих посреди улицы [ Редактировать ]
В четверг, 27 июня, во Франции мужчина начал стрелять по верующим, когда они выходили из мечети.
Известно, что два человека получили ранения. Террорист стрелял по ногам, поэтому полученные ранения не представляют угрозу жизни для людей.
После этого мужчина пытался скрыться, но правоохранителя нашли его авто, а рядом и тело самого стрелка - он покончил жизнь самоубийством.
Пока не ясен мотив нападавшего. Никаких угроз накануне нападения мусульмане не получали. Немедленная проверка соцсетей и мессенджеров пока не дала результата. Полиция пытается установить личность нападавшего.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве посреди улицы пьяный мужчина начал стрелять из пистолета и случайно ранил прохожего, который стоял возле пешеходного перехода. А также подросток изрезал молодую маму с коляской, а под Житомиром утонул 10-летний ребенок.
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