Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко відвідав Кіровоградщину [ Редактировать ]
Мир у країні - одне з головних завдань, що ставить перед собою "Опозиційна платформа - За життя". Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час робочої поїздки на Кіровоградщину. Політик зустрівся з жителями на центральному ринку міста Олександрія. На його думку, для досягнення миру - необхідний дипломатичний діалог.
"У нас абсолютно чітка позиція, тільки прямі переговори, мир не придумав іншого сценарію, окрім переговорів і ми практично почали ці переговори, коли звільняли полонених два тижні тому, інакше неможливо - посередники це добре, але треба мати прямий діалог і ми продовжимо це, у нас компроміс, діалог, домовлятися, а не стріляти, це наша позиція", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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