Общественную приемную народного депутата Украины Юрия Бойко и Харьковской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" посетила делегация Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по вопросам безопасности и сотрудничества.

Это не первый визит международных наблюдателей в офис партии: за две недели своей работы открытая на днях приемная уже трижды подвергалась нападению радикалов.

Во время встречи руководитель общественной приемной Ирина Хижняк рассказала представителям миссии о препятствовании в введении агитационной деятельности оппозиционной партии, о нападениях радикалов на приемную и других нарушениях избирательного законодательства, зафиксированных оппозиционерами. С руководителем делегации Полом Фрейли и наблюдателем Андреа Райковичем обсудили проблемы жителей неподконтрольных территорий Донбасса, в частности, проблемы с выплатой пенсий.

Как сообщила Ирина Хижняк, обсуждался вопрос о необходимости выполнения Минских соглашений, разъяснения населению всех норм этого документа. Также наблюдателей интересовало, соблюдают ли украинские политические партии гендерные квоты. В списке "Оппозиционной платформы - За жизнь" более 30% кандидатов – женщины, при том что в нынешнем составе Рады женщин всего 12%. Кроме того, при участии народных депутатов от партии в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10266-1, который содержит предложение о не менее 40% кандидатов одного пола в избирательных списках.

"Сегодня я окончательно убедилась в том, что повышенное внимание к выборам народных депутатов Украины со стороны международных наблюдателей продиктовано искренним желанием помочь в соблюдении как украинского законодательства, так и демократических норм и правил. Украина в центре внимания международного сообщества. "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за честные выборы и надеется, что оппоненты политической силы будут действовать в рамках закона", - подчеркнула Ирина Хижняк.