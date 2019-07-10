Через 11 дней Украина досрочно изберет Верховную Раду девятого созыва. Какой политической силе украинцы готовы отдать свой голос, исследовал Киевский международный институт социологии (КМИС), проведя в период с 25 июня по 7 июля 2019 всеукраинский опрос общественного мнения.

В частности, электоральные настроения населения по выборам в Верховную Раду на сегодня такие: 65,9% респондентов точно или скорее собираются голосовать на парламентских выборах 21 июля, в т. ч. 48,8% точно собираются голосовать на них.

Респондентам, которые точно или скорее собираются голосовать, задавался вопрос "За какую партию вы собираетесь проголосовать?" и предлагался список партий. Впрочем, на момент формирования анкеты еще не был известен полный список зарегистрированных партий и их порядок в бюллетене, поэтому в списке, который предлагался респонденту, не хватает нескольких партий (в частности, партии Саакашвили и партии Шария), хотя респондент имел возможность указать и партию не из списка.

Итак, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то социологи получили результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют шесть партий.

Так, за партию "Слуга народа" отдали свои голоса 48,5% респондентов. На втором месте - партия "Оппозиционная платформа - За життя" с 14,1% поддержки. Третье место занимает партия "Европейская Солидарность" - 9,2%, четвертое - партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина", которой отдали свои голоса 6,2% избирателей. Пятую строчку заняла партия "Голос" - ее поддержали 4,4% украинцев. Приближается к прохождению в Раду также партия "Сила и Честь" (4,1%).

Другие партии получили такую ​​поддержку граждан: "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" - 2,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,4%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,3%, "Гражданская позиция" - 1, 8%, ВО "Свобода" - 1,6%, "партия Шария" - 1,6%, "Самопомощь" - 0,7%, Аграрная партия - 0,1%.

Отметим, что опрос проводился с 25 июня по 7 июля 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.