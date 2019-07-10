Суп - легкое и полезное блюдо. Однако стоит помнить, что при некоторых заболеваниях суп может быть вреден для здоровья. Об этом пишет toneto.net.

Суп из жирного мяса. Данное блюдо, как и супы из жирной рыбы, субпродуктов и птицы, отличается высоким содержанием холестерина. Поэтому при атеросклерозе и нарушениях сердечно-сосудистой системы от таких супов следует отказаться.

Помимо этого, жирные супы вредны для людей с заболеваниями печени и поджелудочной железы.

Супы с грибами и фасолью, мясные бульоны. От таких супов рекомендовано отказаться людям с подагрой. Эти виды супов являются источниками пуринов - веществ, обостряющих развитие подагрических процессов.

Рисовые супы, окрошка на квасе. Они противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом.

Щавелевый суп. Ученые пришли к выводу, что после термообработки щавелевая кислота становится неорганической и образует соединение с кальцием, в котором разрушается его пищевая ценность. Кроме того, щавелевая кислота способна накапливаться в организме и выпадать в осадок в виде кристаллов, оседающих в почках и мочевом пузыре в виде камней.

Любые супы. Считается, что суп обязателен к потреблению как первое блюдо, однако именно первые блюда усиливают кислотообразование и полезны лишь людям с крепким желудком и низкой кислотностью. При наличии язвенной болезни, заболевания 12-перстной кишки или проблем с желудком, связанных с его повышенной кислотностью, супы могут легко навредить самочувствию.

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