Кому нельзя есть крыжовник [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
О пользе крыжовника спорить не приходится, но, как оказывается, не всем можно побаловать себя этой летней ягодой. Об этом пишет Tvoymalysh.
Педиатры рекомендуют давать крыжовник детям с 18 месяцев, начиная с половинки ягодки.
Также употребление крыжовника стоит максимально ограничить при следующих заболеваниях:
- язва желудка
- язва двенадцатиперстной кишки,
- колит,
- энтероколит,
- панкреатит.
Читайте также, кому нельзя есть молодую картошку. Смотрите, кому нельзя есть чеснок. Также мы писали, кому стоит отказаться от консервации.
по теме
Prev Next
01 июля 2019 10:46
Кому нельзя есть малину
Малина - вкусная и полезная, богатая на витамины ягода, которую любят и взрослые, и дети
24 июня 2019 05:37
Почему малина вредна для здоровья
Малина - полезная летняя ягода, полная витаминов. Однако каждый продукт кроме пользы может принести и вред
19 июня 2019 07:30
Кому нельзя есть помидоры
Помидор - вкусный и полезный овощ. Его добавляют в множество блюд, салатов, делают из него сок