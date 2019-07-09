О пользе крыжовника спорить не приходится, но, как оказывается, не всем можно побаловать себя этой летней ягодой. Об этом пишет Tvoymalysh.

Педиатры рекомендуют давать крыжовник детям с 18 месяцев, начиная с половинки ягодки.

Также употребление крыжовника стоит максимально ограничить при следующих заболеваниях:

язва желудка

язва двенадцатиперстной кишки,

колит,

энтероколит,

панкреатит.

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