Розслідувати справу про розкрадання в оборонному секторі вимагають представники Нацкорпусу. Про це заявив очільник партії Андрій Білецький. За його словами, зараз фігурант справи про розкрадання в "Укроборонпромі" Олег Глядковський повернувся в корпорацію "Богдан" і продовжує наживатись на оборонці.

На думку Білецького, прискорити слідство цілком під силу президенту. Мовляв, Володимиру Зеленському достатньо запросити до себе генпрокурора із доповіддю про розслідування.

"Враховуючи скандал зі свинарчуком треба було б розібрати всі контракти з корпорацією богдан чи є там корупційна складова, тобто фактично ця людина продовжує наживатися зараз на оборонці, це абсолютна бездіяльність новго президента, на бігбордах це все гарно виглядало що весна прийде саджати будемо, але в реальності не зроблене навіть найпростіші речі", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний