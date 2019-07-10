Україна може опинитися на межі дефолту якщо уряд найближчим часом не перегляне ціну на газ для населення. На цьому наполягає нардеп Сергій Каплін. За його словами, Конституційний суд давно визнав тарифи на газ необґрунтованими, але це рішення чомусь ігнорують. Аби вирішити це питання - нардеп ініціював парламентські слухання.

"Держава обдурила громадян приблизно на 200 млрд. грн. Держава повинна повернути громадянам кошти, які були вилучені, вкрадені з кишень простого українця. Комітет з питань соцполітики ініціює проведення парламентських слухань на цю тему. Ми повинні реально встановити реальну вартість видобутку газу, ціну газу і розмір тарифів", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.