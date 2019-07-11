В Україні згадують загиблих під Зеленопіллям у 2014 році [ Редактировать ]
Сьогодні один із найтрагічніших днів в історії Збройних Сил України. Уранці, 11 липня 2014 року - по табору українських військових, під селом Зеленопілля на Луганщині, був відкритий шквальний вогонь із Градів з території Російської Федерації.
Унаслідок обстрілу 6 прикордонників та 30 військовослужбовців загинули, близько сотні українських захисників зазнали важких поранень. Було знищено чимало військової техніки.
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