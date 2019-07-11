Петра и Павла 12 июля: что обязательно нужно сделать женщинам [ Редактировать ]
12 июля православные верующие отмечают великий праздник - Петра и Павла 2019. Этот христианский праздник посвящен двум великим деятелям – апостолам Петру и Павлу.
Петра и Павла 2019: история праздника
История праздника Петра и Павла уходит в самую древность – в 258 году в Риме были перенесены мощи святых Петра и Павла. Согласно древней истории, эти великие христианские деятели всячески прославляли Христа и его верования, а за это понесли страшную мученическую смерть.
Православные верующие дали им великое звание первоверховных апостолов, а 12 июля стали восхвалять Петра и Павла праздничной литургией.
Петра и Павла: традиции
Люди верят, что именно на праздник Петра и Павла происходит пик расцвета всей природы. Поэтому в древности люди устраивали праздничные гуляния в честь этого важного события. Специально плели венки, убирали в доме, шли на церковную службу.
Считается, что если пойти рано утром пойти в поле и встретить там рассвет, то можно увидеть истинную красоту природы, ведь только на Петров день природа играет всеми цветами радуги.
Петров день также считается праздником всех рыбаков. Это связано с тем, что апостол Петр до прихода к Христу был рыболовом. Поэтому 12 июля мужчинам следует ловить рыбу, а женщинам готовить ее на ужин.
В Петров день девушки дарили своим возлюбленным расшитые цветами платочки, которые символизировали готовность выйти замуж.
В семьях устраивали праздничные обеды и ужины на природе. У скотоводов считалось, что если привязать красную ленту к рогам коров, то это защитит стадо от болезней на весь год.
Петра и Павла: что обязательно нужно сделать
На праздник Петра и Павла нужно обязательно идти в церковь на священную литургию. При этом возле иконы апостолам следует прочитать молитву за удачу в новых делах, преодоление житейских проблем, за здоровье. Считается, что если человек находится перед сложным выбором, то именно в этот день святые подскажут ему и не дадут совершить ошибку.
Считается, что в Петров день нужно устраивать семейные пикники на природе. При этом обязательным блюдом стола, как уже говорилось, должна быть рыба.
Петра и Павла 2019: что запрещается делать
- Как и на большинство христианских праздников, на Петра и Павла запрещается заниматься тяжелым трудом. Этим можно осквернить память святых. Поэтому постарайтесь воздержаться от уборки, ремонта или других подобных дел.
- Кроме того, в Петров день запрещается ругаться и желать зла. Считается, что вся отрицательная энергия в этот день возвращается тройной силой.
- Люди верят, что природа в этот день набирает особую силу. Поэтому работать в поле или собирать урожай категорически запрещается.
Узнайте также о приметах и суевериях в Петров день, а также что нельзя делать на Петра и Павла.
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