Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" выполнили свои обещания - голосами представителей политической силы был принят новый Избирательный кодекс. Об это в комментариях журналистам заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Наша политическая сила всегда выступала за изменения в избирательном кодексе и переход на пропорциональную систему с открытыми списками. Мы честно показали всех, кто находится в наших списках, продемонстрировав принцип открытой демократии. К сожалению, вынужден констатировать, что если бы господин Зеленский подождал один месяц, то мы могли бы и Раду распустить и выбирать ее по новому закону, по открытым спискам, избрав новую Раду 9 созыва кардинально отличающуюся своими представителями от предыдущих созывов. Но, будем исходить из того, что имеем. Я поздравляю всех с тем, что хотя бы в Раде голосование увенчалось успехом. Теперь ждем подписание закона президентом", - сказал политик.

Парламентарий так же отметил, что для нового правительственного состава крайне важно иметь возможность законно противостоять злоупотреблениям во власти.

"Достаточно важным остается вопрос возможности бороться со злоупотреблениями во власти и превышением полномочий. Меня беспокоит то, что господин Зеленский до сих пор не подписал закон о временных следственных комиссиях. Он уже давно должен был быть подписан и опубликован. Возможность проводить собственные расследования - практика, которая присутствует во всех демократических странах. Надеюсь, эти законы будут подписаны, и это, в свою очередь, даст возможность, в том числе и вам, журналистам, контролировать власть. Ведь сегодня мы видим, что свобода слова узурпируется, а возможность контролировать власть - должна существовать", - резюмировал Нестор Шуфрич.