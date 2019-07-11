В ходе проведения так называемых реформ в Украине забыли о детях. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко заявил во время рабочей поездки в Сумскую область, в ходе которой вместе с депутатом Сумского облсовета Владимиром Пилипейко посетил детский дом-интернат, где воспитываются девочки от 3 лет и женщины до 35 лет с нарушениями физического и умственного развития. Сейчас здесь находятся 183 подопечных, 123 из которых - дети до 18 лет.

"За последние 5 лет в ходе проведения так называемых реформ - децентрализации, образования, здравоохранения, судебной - забыли о детях. Не учли позиции, касающиеся обеспечения защиты прав ребенка, не определили их приоритетность. В результате этих "реформ" жизнь детей в Украине стало более опасной и тяжелой. Особенно это касается детей с нарушениями физического и умственного развития. Они практически брошены государством на произвол судьбы", - акцентировал Юрий Павленко.

Народный депутат отметил, что сегодня только "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает системную политику защиты и обеспечения прав ребенка.

"После победы на парламентских выборах мы обеспечим реальную защиту детей, которые попали в беду или у которых есть нарушения развития. О таких детях государство должно заботиться в первую очередь", - подчеркнул Юрий Павленко.

В ходе поездки он представил своего коллегу по партии - депутата областного совета, кандидата по 160-му округу Владимира Пилипейко, охарактеризовав его как опытного политика, мудрого и взвешенного человека, успешного предпринимателя, который очень много делает для жителей северного региона Сумщины.

"Депутаты областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" "выбивают" миллионы гривен на сферу медицины, жилищно-коммунального хозяйства, центры социальной реабилитации детей, учебные заведения. Поэтому именно такие люди, которые заботятся о благополучии земляков, нужны в Верховной Раде. Которые без популистских лозунгов работают на развитие региона. Я уверен, что Владимир Пилипейко будет достойно представлять Сумщину в украинском парламенте", - отметил Юрий Павленко.

Разговор с медиками был длительным. Вопросов к политикам от персонала множество: о дальнейшем развитии сферы здравоохранения, о низком уровне финансирования социальной и медицинской отраслей, как решать проблему с оттоком кадров, вопросы мира, тарифов и т.д.

Юрий Павленко акцентировал внимание на том, чем "Оппозиционная платформа - За жизнь" отличается от других политических сил. "Во-первых, мы - единственная партия, которая стремится к миру и имеет реальный план окончания войны. Во-вторых, выполняет обещания и демонстрирует конкретный результат, как это показала, например, ситуация с освобождением пленных украинцев. В-третьих, партийные лидеры проводят результативные переговоры о снижении цены на газ. В-четвертых, мы всегда заботимся о социально незащищенных слоях населения и будем придерживаться этих принципов и в дальнейшем", - резюмировал политик.