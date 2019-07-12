Майже п'ятдесят кілограмів бурштину житель Волині намагався вивезти до Польщі. Чоловіка затримали прикордонники у пункті пропуску "Ягодин".

Водій виїжджав з України "червоним коридором", але порожнім авто. Мовляв, їде у Європу по товар. Вантажівку обшукали та знайшли схованку у кабіні між сидіннями.

Звідти дістали понад 40 поліетиленових пакетів із "сонячним каменем". Увесь бурштин забрали. Порушника чекає штраф - 100 відсотків вартості вилученого. Її встановлять під час експертизи. Конфіскували і машину контрабандиста.