До Польщі намагалися вивезти 50 кілограмів бурштину [ Редактировать ]
Майже п'ятдесят кілограмів бурштину житель Волині намагався вивезти до Польщі. Чоловіка затримали прикордонники у пункті пропуску "Ягодин".
Водій виїжджав з України "червоним коридором", але порожнім авто. Мовляв, їде у Європу по товар. Вантажівку обшукали та знайшли схованку у кабіні між сидіннями.
Звідти дістали понад 40 поліетиленових пакетів із "сонячним каменем". Увесь бурштин забрали. Порушника чекає штраф - 100 відсотків вартості вилученого. Її встановлять під час експертизи. Конфіскували і машину контрабандиста.
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