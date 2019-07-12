Генеральная прокуратура России признала международную неправительственную организацию Всемирный конгресс украинцев угрозой безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении.

Данные о принятом решении Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции России для внесения организации в соответствующий перечень.

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Закон о нежелательных организациях запрещает таким структурам работать на территории России, а также исключает сотрудничество с ними. Президент России Владимир Путин подписал документ в мае 2015 года.

Всемирный конгресс украинцев был создан в США в 1967 году. Сейчас штаб-квартира организации находится в канадском Торонто. Конгресс является координатором украинских диаспор по всему миру.

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