Зниження ціни на газ на чверть - призведе до здешевшання комунальних тарифів і багатьох товарів. Про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко під час поїздки до Москви.

За його словами, завдяки діалогу з російською владою політсилі вдалося домовитися про вигідний контракт щодо газопостачання. Його планують укласти вже наступного місяця.

"Ниже цена будет на 25 процентов. Это значит, что ниже будут коммунальные тарифы, это значит снижение цены на товары все, где присутствует газ, а он присутствует везде - во всех товарах первой необходимости. Это существенных отход от бедности, в которую погрузилась страна с коммунальными тарифами и ценами за последние пять лет", - говорить Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".