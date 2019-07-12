"Страна с таким великим народом, хорошей землей и большими возможностями находится в упадке. Почему Украина не процветающее государство? Потому что с первого дня существования Украины элита ворует!"

Такое мнение высказал народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович на многотысячной акции в поддержку NewsOne и свободы слова в Украине, которая прошла 11 июля в Киеве под стенами телеканала.

Политик обратил внимание на вопиющий факт: каждый новорожденный украинец уже должен 10 тыс. долларов МВФ.

"Те, кто смотрел "Слугу народа", помнят, что Голобородько там просит украинцев сброситься и вернуть МВФ 160 млрд долга. Во время президентской кампании Владимир Зеленский пообещал: "Мы не будем работать с МВФ". А что мы видим сегодня? А сегодня мы снова сотрудничаем с Фондом.

"Единственный экономический пункт в программе партии "Слуга народа", за которую хотят проголосовать чуть ли не полстраны, - продажа украинской земли… Мира нет, о снижении тарифов "пошутили", а землю продадут! Если бы нашу землю предложил продать вороватый Порошенко, мы бы не дали ему это сделать. И сегодня, когда это предложит сделать уже новый улыбающийся президент, нам ни в коем случае нельзя попасть в ловушку. Так что досмотрите фильм до конца и давайте не дадим Зеленскому, который думает, что у людей под подушкой спрятаны миллиарды, вытянуть у нас последнее", - призвал Вадим Рабинович.

Политик признался, что на президентских выборах лично голосовал за Зеленского, "потому что думал, что отдаю свой голос за мир, за достойную жизнь, за сытую Украину".

"Не так давно поляки приезжали в Украину за продуктами, а теперь Польша - локомотив европейской экономики, а мы - в хвосте всех мировых рейтингов. И мы не имеем права об этом говорить?! Мы голосовали за Зеленского, но не хотим, чтобы он становился вторым Порошенко с его угрозами в адрес телеканалов и журналистов. Похоже, я голосовал за Голобородько, а не за Зеленского. Голобородько стал Зеленским. Поэтому 21 июля голосуйте не за "морды лица", а за программу партии", - отметил Вадим Рабинович.

Рассказал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" и о встрече с руководством России, которая прошла накануне в Москве.

"Мы договорились о шагах, которые приведут к миру, о снижении на 25% тарифов. И мы - не власть!.. Было бы хорошо, если бы Зеленский сделал всю работу за нас - снизил тарифы, установил мир… Реализуйте наш план по спасению страны, возьмите регалии себе, но облегчите жизнь людям! Но Зеленский горазд только на то, чтобы закрывать телеканалы, возбуждать уголовные дела против представителей нашей партии", - констатировал Вадим Рабинович.

Парламентарий отметил, что есть один критерий, по которому можно определить хорошая ли эта власть. "Если жить стало лучше - хорошая, хуже - плохая. Что Зеленский сделал за два месяца у власти? Выгнал чиновника из зала? А какие экономические или политические изменения он предложил? Никаких! Почему он вместо нас не полетел в Москву?" - задал вопрос Вадим Рабинович.

"Я отзываю свой голос, отданный за господина Зеленского, - потому что голосовал за мир, нормальные тарифы. Он говорит, что не занимается экономикой, но в то же время распределяет средства, выделенные на проведение военного парада на День Независимости. Деньги заложены в бюджет Украины и президент не имеет права давать указания, куда их направить. Господин Зеленский, вы не читали Конституцию! Вы не имеете право давать указания сажать журналистов! Не служите олигархам, а служите народу!" - обратился к главе государства народный депутат.

"Надеюсь, что 21 июля мы проголосуем за настоящее снижение тарифов, мир, достойную жизнь. Надеюсь, что украинцы сделают выбор в пользу свободы слова, и тогда Украина станет действительно великой", - резюмировал Вадим Рабинович.