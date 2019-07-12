Фото: thesun.co.uk

Аргентинский вратарь Рамон Исмаэль Коронель расплатился жизнью за победу команды "Юнион де Голондина" в Северной региональной футбольной лиге. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, голпикер грудью отразил назначенное в ворота клуба пенальти, но неожиданно рухнул на газон во время празднования успеха с одноклубниками.

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Футболиста сразу же отправили в больницу в бессознательном состоянии на машине одного из болельщиков, так как медработников на матче не оказалось. К сожалению, по дороге Коронель скончался.

Сообщается, что смерть молодого вратаря наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.

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