Отбил пенальти и умер: вратарь трагически погиб после матча [ Редактировать ]
Фото: thesun.co.uk
Аргентинский вратарь Рамон Исмаэль Коронель расплатился жизнью за победу команды "Юнион де Голондина" в Северной региональной футбольной лиге. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, голпикер грудью отразил назначенное в ворота клуба пенальти, но неожиданно рухнул на газон во время празднования успеха с одноклубниками.
Футболиста сразу же отправили в больницу в бессознательном состоянии на машине одного из болельщиков, так как медработников на матче не оказалось. К сожалению, по дороге Коронель скончался.
Сообщается, что смерть молодого вратаря наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.
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