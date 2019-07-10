Известный футболист объявил о завершении карьеры [ Редактировать ]
Популярный бразильский футболист Жонас сделал важное заявление. Спортсмен объявил о завершении карьеры. соответствующее видео было опубликовано футбольным клубом "Бенфика".
В апреле мужчине исполнилось 35 лет. Перейдя в "Бенфику" в 2014 году, он провел 183 матча за клуб, отметился 137 голами и 42 результативными передачами.
Всего за свою карьеру он сыграл 457 матчей, забив 241 гол и 88 раз отметившись ассистами.
Помимо "Бенфики", Жонас также выступал за "Валенсию", "Гремио", "Сантос", "Португезу" и "Гуарани".
Раньше сообщалось о том, что сборная Аргентины обыграла Чили в матче на Кубке Америки и завоевала бронзовую медаль турнира. А также клуб "Карпаты" лишился основного вратаря.
по теме
Клуб "Карпаты" лишился основного вратаря
31-летний вратарь Максим Кучинский на правах свободного агента покинул львовские "Карпаты"
"Динамо" судится с футболистом из-за долгов
"Динамо" подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение, вынесенное Палатой по разрешению споров ФИФА от 24 августа 2018 года
Лидер "Динамо" стал отцом
Жена знаменитого футболиста "Динамо" Артема Беседина родила сына
Жена известного футболиста раскрыла секрет идеального отдыха
Жена известного украинского футболиста Артема Кравца Анна регулярно демонстрирует поклонникам свое идеальное тело
Лидер "Динамо" стал самым дорогим футболистом чемпионата Украины
Лидер "Динамо" Виктор Цыганков стал самым дорогим игроком украинской Премьер-лиги