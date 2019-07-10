Популярный бразильский футболист Жонас сделал важное заявление. Спортсмен объявил о завершении карьеры. соответствующее видео было опубликовано футбольным клубом "Бенфика".

В апреле мужчине исполнилось 35 лет. Перейдя в "Бенфику" в 2014 году, он провел 183 матча за клуб, отметился 137 голами и 42 результативными передачами.

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Всего за свою карьеру он сыграл 457 матчей, забив 241 гол и 88 раз отметившись ассистами.

Помимо "Бенфики", Жонас также выступал за "Валенсию", "Гремио", "Сантос", "Португезу" и "Гуарани".

Раньше сообщалось о том, что сборная Аргентины обыграла Чили в матче на Кубке Америки и завоевала бронзовую медаль турнира. А также клуб "Карпаты" лишился основного вратаря.